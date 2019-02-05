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Уже 69% населения Украины живет в объединенных территориальных общинах. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщили ForUm’у в пресс-службе чиновника. 

По его словам, речь идет о населении, которое живет в ОТО, а также в городах областного значения, которые присоединили теробщины. В прошлом году парламентом был принят ключевой закон, который позволил добровольно присоединяться территориальным общинам к городам областного значения без проведения выборов.

«Сегодня мы имеем 2369 общин, которые не охвачены перспективными планами. И 99 районов, где не создано ни одной ОТГ. Поэтому, самое первое наше задание - сформировать перспективные планы формирования территориальных общин, которые на 100% покроют территорию Украины», - подчеркнул Зубко.

Напомним, по данным на начало ноября 2018 года, в Украине созданы 838 объединенных территориальных общины.

Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что властям Украины когда-то придется переходить к «принудительному» объединению общин

 
ForUm

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