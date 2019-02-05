В Харьковской области на кладбище в селе Чернещина обнаружено тело 43-летнего местного жителя со смертельными ранениями, вызванными в результате взрыва гранаты, сообщает отдел коммуникации областной полиции.
Информация о происшествии поступила в полицию 4 февраля в 12:22.
На место выезжали сотрудники Краснокутского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления полиции.
Полицейские изъяли с места происшествия металлический спусковой рычаг к запалу «УЗРГМ» и часть корпуса гранаты РГД-5.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время