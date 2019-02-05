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В Харьковской области на кладбище в селе Чернещина обнаружено тело 43-летнего местного жителя со смертельными ранениями, вызванными в результате взрыва гранаты, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Информация о происшествии поступила в полицию 4 февраля в 12:22.

На место выезжали сотрудники Краснокутского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления полиции.

Полицейские изъяли с места происшествия металлический спусковой рычаг к запалу «УЗРГМ» и часть корпуса гранаты РГД-5.
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