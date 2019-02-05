Сотрудники Управления внутренней безопасности Службы безопасности Укарины разоблачили на Волыни контрабандиста на предложения взятки сотруднику регионального подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью украинской спецслужбы, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники СБ Украины установили, что гражданин соседней страны, который незаконно переправлял сигареты на территорию нашего государства, предложил сотруднику спецслужбы двадцать шесть тысяч евро. За указанную сумму иностранец планировал вернуть конфискованные на таможне сто шестьдесят коробок сигарет стоимостью почти два миллиона гривен.

Сотрудник СБУ сразу после получения неправомерного предложения сообщил о нем руководству. В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали злоумышленника при попытке передать взятку. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия. Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с сотрудниками Управления СБУ в Волынской области, полиции и под процессуальным руководством областной прокуратуры.