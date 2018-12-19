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Церковная община села Шишковцы Кицманского района на Буковине на общем собрании прихожан решила перейти из Московского патриархата в поместную Православную церковь Украины.

Об этом сообщил главный специалист отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черновицкой ОГА Сергей Бухаров, передает Укринформ.

«Сегодня утром на собрании присутствовало около сотни человек. Почти все присутствующие, кроме одного человека, проголосовали за присоединение к единой поместной церкви. Их поддержал и священник, проводивший собрание. Это пока первая община в области, которая сделала такой шаг», - сказал чиновник.

К этому жители села Шишковцы готовились с лета и собирали подписи за образование поместной церкви, говорят в ОГА. Затем ждали Объединительного собора и только сейчас приняли окончательное решение.

Это - историческое событие, которого в селе долго ждали, говорят местные жители. Оно состоялось под председательством архиепископа Черновицкого и Хотинского Германа, и священника церкви, протоиерея Дмитрия Ходана, который является настоятелем храма в течение 30-ти лет.

Напомним, в Виннице община и прихожане Свято-Преображенского собора поддержали митрополита Винницкого и Барского Симеона и перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины.
ForUm

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