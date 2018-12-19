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Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) вызовут на допрос в СБУ.

 Фото: Митрополит Павел / УПЦ

Служба безопасности Украины в ближайшее время привлечет иерарха в качестве свидетеля по фактовому делу, расследуемому СБУ по ст. 161 УК Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии). Об этом сообщает «Страна».

«В ближайшие дни в рамках расследования уголовного производства, открытого по ст. 161, будет вызван в качестве свидетеля митрополит Павел», – сказала спикер СБУ Елена Гитлянская.

Напомним, что 30 ноября 2018 года сотрудники СБУ провели обыски в резиденции наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и на территории подсобного хозяйства Киево-Печерской лавры в с. Вороньки Бориспольского района Киевской области.

Также, СБУ обвинила наместника Киево-Печерской лавры в попытках срыва Объединительного Собора. Заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил, что несмотря на все обвинения, которые были озвучены против наместника Киево-Печерской лавры, «оснований для задержания митрополита Павла нет».призвали усилить молитвы «за мир в человеческих сердцах и умножение любви друг к другу».

 
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