Польская пограничная служба сообщила о закрытии пешеходного пункта пропуска «Долгобичув-Угринов».

В официальном заявлении польских пограничников, опубликованном 18 декабря, указано, что пешеходный переход на этом пункте пропуска будет действовать только до конца этого года, сообщает Zaxid.net.

«В конце года заканчивается действие пилотного проекта по пешеходному пересечению границы на автомобильном пункте пропуска «Долгобичув-Угринов»... Временный характер обустроенной для пешеходного движения инфраструктуры создает много угроз и не позволяет продлить действие пилотного проекта в его нынешнем виде. Также, несмотря на увеличение времени ожидания пересечения границы людьми, которые путешествуют автобусом, оправданным является использование автобусных переездов по их прямому назначению», - говорится в сообщении польских пограничников.

Упоминание об использовании автобусных переездов по прямому назначению касается того, что пешеходный переход обустроили именно на полосе, которая изначально задумывалась для проезда автобусов на этом пункте пропуска.

Львовские пограничники пока не получали официальных документов о закрытии пешеходного перехода в Угринове.

«Действие эксперимента действительно заканчивается. Мы слышали о том, что пешеходный пункт пропуска намерены закрыть, но пока ждем официальные документы от польских коллег. Вероятно, завтра-послезавтра получим все документы и тогда будем знать точно, что будет с этим пунктом», - пояснила пресс-секретарь Львовского пограничного отряда Ярослава Мельник.

Отметим, что открытый в 2014 году пункт пропуска «Угринов-Долгобичув» предназначен исключительно для пересечения границы автомобильным транспортом. Однако через год после открытия, летом 2015 года, там на 6 месяцев обустроили пеший переход.

С тех пор действие эксперимента постоянно продолжали. Не исключено, что так может произойти и на этот раз, поскольку часто эксперимент продолжали в последние несколько дней. Однако в официальном сообщении польских пограничников не упоминается о возможности продолжения этого эксперимента.

По данным пограничников, ежесуточно пешеходным переходом в пункте пропуска «Долгобичув-Угринов» пользуются около 850 человек. Добавим, что кроме этого пункта пешеходный переход на украинско-польской границе в пределах Львовской есть только в одном месте - в Шегинях.