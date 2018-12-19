С 1 января 2019 зарплата научно-педагогических работников возрастет на 20%. Соответствующее постановление было принято на заседании Кабинета Министров Украины 18 декабря, сообщает пресс-служба Минобразования.

«За последние 2 года мы существенно повысили зарплаты педагогам - учителям, воспитателям в детских садах. Однако ни одно из этих повышений не касалось преподавателей - научно-педагогических работников, работающих в наших университетах. В этом году именно они получат наибольшее увеличение заработной платы - на 20%. Даже несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, мы должны инвестировать в наших учителей, воспитателей и преподавателей. Сохранение и развитие нашего человеческого и интеллектуального потенциала - приоритет для правительства, и мы это демонстрируем реальными решениями», - пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.

С января 2019 года зарплаты всех научно-педагогических работников в целом повысятся на 20%.

Зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников в следующем году вырастут на 9%.