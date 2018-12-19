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Европейский суд по правам человека призвал Россию предоставить информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом на странице в Faсebook сообщила адвокат Евгения Закревская.

По ее словам, ранее Украина подавала ходатайство по правилу 39 Конвенции о принятии срочных мер по обеспечению необходимой медицинской помощи Грибу.

«Суд затребовал у РФ предоставить медицинские документы относительно текущего состояния здоровья заявителя, относительно лечения, которое было назначено ему врачами во время содержания под стражей», - сообщила она.

Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

Гриб  не признал вину  и отказался свидетельствовать в суде.        
ForUm

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