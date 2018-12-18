Посещение Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в последние годы растет, заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

По данным Министерства, в этом году Зону отчуждения посетили более 63 тысяч человек. В 2017 году эта цифра составляла более 49 тысяч, в 2016-м - более 36 тысяч, передает Радио Свобода.

При этом, как отметил Семерак, в 2014 году в Зоне отчуждения побывали около 8 тысяч человек.

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник был создан в апреле 2016-го. Для того чтобы попасть в Зону отчуждения, сначала нужно сделать пропуск в режимном отделе Чернобыля. Если цель поездки туристическая, то создается программа посещения объектов, четко расписанная по часам. К чернобыльскому «туристу» приставляют также человека, который его сопровождает и отвечает за четкое соблюдение всех пунктов программы.