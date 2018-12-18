Кабинет Министров повысил зарплату сотрудникам Генеральной прокуратуры на 25%. Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, сообщают Українськi Новини.

Так, Кабмин внес Генпрокуратуру в перечень государственных органов, должностные оклады сотрудников которых повышаются на 25% в текущем году.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины предлагает не повышать зарплаты госслужащих в следующем году. Рассчитывать оклады и зарплаты им планируют в соответствии с показателями бюджета-2018.