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Кабинет Министров повысил зарплату сотрудникам Генеральной прокуратуры на 25%. Соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, сообщают Українськi Новини.

Так, Кабмин внес Генпрокуратуру в перечень государственных органов, должностные оклады сотрудников которых повышаются на 25% в текущем году.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины предлагает не повышать зарплаты госслужащих в следующем году. Рассчитывать оклады и зарплаты им планируют в соответствии с показателями бюджета-2018.
ForUm

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