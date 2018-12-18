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Разведывательный корабль HMS Echo (H87) британского Королевского военно-морского флота в понедельник, 17 декабря, вошел в Черное море, сообщает Украинский милитарный портал.

«Визит в Черное море проходит в рамках договоренностей между Украиной и Великобританией, которые удалось достичь 21 ноября 2018 года во время визита в Лондон министра обороны Украины Степана Полторака. Тогда, выражая поддержку Украине, госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил, что в Черное море в 2019 году будет направлен корабль HMS Echo (H87)», - говорится в сообщении.

Но учитывая обострение из-за акта российской агрессии против украинских моряков и их захвата в нейтральных водах Черного моря, Великобритания выполнила свое обещание раньше. Так HMS Echo (H87) стал первым кораблем НАТО, который вошел в акваторию с начала Керченского кризиса.

Отмечается, что главное назначение HMS Echo (H87) - проведение исследовательских гидрографических или геодезических операций (в том числе в интересах подводного флота) и поддержка амфибийных операций, также возможно использование в качестве корабля управления морскими операциями, противоминного применения (при этом возможно увеличение экипажа до 81 человека), поиска и идентификации подводных объектов.
ForUm

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