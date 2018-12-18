Из церкви УПЦ КП Святителя Павла Конюшкевича в Самборе похитили Евангелие XVI века. Полиция открыла уголовное производство и разыскивает вора, сообщает Zaxid.net.

Кража произошла в пятницу, 14 декабря. Как сообщили изданию в отделе коммуникации Нацполиции Львовщины, правоохранители пока ищут вора. По факту кражи открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 УК (кража, соединенная с проникновением в помещение).

Настоятель церкви отец Николай Лысков рассказал сайту LMN, что это Евангелие ручной работы, украшенное серебряными гравюрами. Его вес составляет около 30 кг. По словам настоятеля, вор попал в церковь, подобрав ключи.