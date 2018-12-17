Прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП в Виннице аплодисментами и возгласами «Браво!» встретили сообщение, что их община переходит в новосозданную Православную церковь Украины.
Соответствующую видеозапись опубликовало местное издание Вежа.
Митрополит Винницкий и Барский Симеон объявил собравшимся, что теперь служит новой независимой украинской церкви, и призвал прихожан следовать за ним.
«И за вами это решение – куда идти или где оставаться. Но процесс пошел... Я уже не являюсь архиереем Украинской православной церкви Московского патриархата, я архиерей Православной церкви Украины, объединенной церкви», - провозгласил он.
Зал встретил его слова аплодисментами.
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