Бывший владелец банка «Стандарт», подозреваемый в хищении средств финансового учреждения на сумму более 900 млн грн, объявлен в международный розыск, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«Владельцы и должностные лица ПАО «КБ «Стандарт» в период 2013-2015 гг., привлекая подконтрольных им сотрудников банковского учреждения, членов кредитного комитета, сотрудников операционного департамента и кассиров, организовали противоправную схему осуществления незаконных финансовых операций по выдаче кредитных средств», - говорится в сообщении.

В результате – путем принятия неправомерных решений о выдаче кредитных средств на заведомо незаконно открытые счета подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования и по предоставленным поддельным первичным документам был принят ряд решений о предоставлении банком кредитов на сумму более 903,8 млн грн подконтрольным субъектам хозяйствования с признаками фиктивности. В дальнейшем кредитные средства перечислялись на счета предприятий с признаками фиктивности и подставных физических лиц с целью конвертации безналичных средств в наличные и снятия их в кассах банковских учреждений, оплаты по фиктивным валютным контрактам.

Схема по выдаче кредитов выглядела так: средства по кредитным договорам предоставлялись фактически без обеспечения с условием своего рода «отложенного» предоставления обеспечения в срок до конца месяца. В последние дни месяца «на бумаге» оформлялось обеспечение, которое уже в первые дни следующего месяца освобождалось банком от обременения. При этом залогодателями, как правило, выступало несколько подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования. Таким образом, на основании указанных кредитных договоров осуществлялся фактический вывод (похищение) средств из банка и создавалась имитация обеспеченности перед Национальным банком Украины.

При этом кредиты юридических лиц является существенной группой активов банка и составляют почти 98% утвержденной ликвидационной массы – 870 млн грн, в то время как их рыночная стоимость была определена независимыми субъектами оценочной деятельности более чем в 30 раз ниже – 28 млн грн.

Как следствие, при заявленной «на бумаге» балансовой стоимости всех активов банка в более 892 млн грн, их оценочная стоимость оказалась в 20 раз ниже – 41 млн грн.

По факту противоправных действий бывших владельцев и должностных лиц ПАО КБ «Стандарт» по завладению средствами этого банка Главным следственным управлением ГФС Украины в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о совершенных уголовных правонарушениях и объявлены подозрения, в частности начальнику управления активных операций и и.о. председателя правления. Кроме того, объявлено подозрение бывшему владельцу банка, он объявлен розыск и получено разрешение суда на его задержание. Проводится розыск, в том числе через Интерпол.

На начало ноября 2018 в рамках выплаты Фондом гарантированного возмещения вкладчики банка получили 492,1 млн грн. Общая сумма акцептованных требований кредиторов ПАО КБ «Стандарт» составляет 552,3 млн грн. За период ликвидации банком осуществлено погашение кредиторских требований на общую сумму почти 13 млн грн. Сегодня продолжается удовлетворения требований третьей очереди кредиторов.