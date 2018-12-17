Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Запорожье незаконный вывоз из страны товаров военного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов, используя подконтрольную коммерческую структуру, получала заказы от представителей одной из стран Восточной Азии на поставку комплектующих к бронетехнике и военно-транспортной авиации. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что очередной заказ злоумышленники собираются переправить через одну из международных курьерских служб доставки, и изъяли семьдесят две единицы авиационных комплектующих, которые планировались к отправке.

Во время обысков в помещениях коммерческой структуры правоохранители обнаружили более ста двадцати единиц радиоэлектронных компонентов и комплектующих к бронетехнике, которые готовились к международной передаче, поддельные печати и штампы, необходимые для изготовления пакета документов, фиктивную документацию о происхождении и качестве комплектующих. По заключению экспертов изъятая продукция экспортируется исключительно на основании соответствующих разрешительных документов, которые выдает Государственная служба экспортного контроля Украины. Осуществление нелегальных поставок товаров могло создать почву для обвинений нашей страны в несоблюдении международных режимов нераспространения товаров военного назначения и двойного использования, а также дискредитации национальной системы экспортного контроля страны.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления происхождения изъятых товаров и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.