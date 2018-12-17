The Washington Post опубликовала новые доказательства вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Это данные расследования, проведенного по заказу комитета по разведке сената США, передает РБК-Украина со ссылкой на WP.

Расследование проводили Оксфордский университет и аналитики компании Graphika. Как слкдет из копии документа, который должен быть официально опубликован на этой неделе, те страницы в соцсетях, которые пропагировали поддержку Дональда Трампа, за рекламу расплачивались рублями и использовали номера телефонов российских мобильных операторов.

Кроме того, в логах компьютеров также были найдены IP-адреса, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, где базируется российское Агентство интернет-исследований. По информации авторов доклада, это прямые доказательства вмешательства Росии.

«Все сообщения (в соцсетях. - Ред.) были явно созданы в интересах Республиканской партии и в особенности Дональда Трампа... Трамп чаще всего упоминается в информационных кампаниях, нацеленных на электорат консервативных и правых взглядов, и эти сообщения побуждали группы избирателей поддержать его. Для основных групп избирателей, которые могли представлять угрозу для Трампа, были подготовлены иные сообщения, с помощью которых их пытались запутать, отвлечь и в конечном счете отговорить от голосования», - цитирует WP текст доклада.

Университет и компания Graphika избрали целями расследования работу российского Агентства интернет-исследований и деятельность российских ботов и фейковых страниц. Как пишет WP, по итогам анализа нескольких миллионов постов в соцсетях установлено, что их активность по совпадала времени с ключевыми событиями в политике США. В частности, речь идет о датах дебатов кандидатов в президенты в 2016 году и съездов партий.

Целью подобной интернет-активности была активизация борьбы за право на оружие и против иммиграции. В частности, страница движения за права чернокожего населения BlackMatters US продвигалась с помощью следующего рекламного сообщения в Google: «Копы убивают черных детей. Вы уверены, что ваш сын не будет следующим?»

Данные для анализа получены от компаний Facebook, Twitter и Google. Они охватывают период до середины 2017 года, когда соцсети начали собственные расследования деятельности российских ботов. Также были проанализированы данные, переданные комитетом по разведке палаты представителей США.

Напомним, 13 июля в США предъявили обвинения 12 сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в выборы президента США.

Глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис допускает, что в выборы американского президента 2016 года, помимо России, могли также вмешиваться и другие субъекты.