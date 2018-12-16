Предстоятель поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявляет, что кафедральным собором единой церкви будет Михайловский Златоверхий собор. Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает УНИАН.



«До получения томоса мы не будем принимать никаких весомых решений. То есть, томос - это тот документ, который уже оформит нас юридически как автокефальную Украинскую православную церковь, независимую церковь. И после этого документа мы будем уже формировать все соответствующие органы, которые будут управлять, участвовать в развитии этой церкви», - отметил Епифаний.

На вопрос о том, означает ли то, что сегодня первая литургия Епифания проходила в Михайловском Златоверхом соборе Киева, что он будет главным собором единой Украинской православной церкви, митрополит сказал. «В целом, мы стремимся, чтобы кафедральным собором единой Украинской православной церкви был древний храм киевских митрополитов - это София Киевская. Но мы понимаем, насколько этот памятник дорог для нашего украинского народа. И церковь самостоятельно не сможет достойно содержать этот величественный памятник», - сказал он.

Епифаний отметил, что на территории Святой Софии ежедневно совершаются богослужения в храме Теплой Софии. «В самом храме Святой Софии будут совершаться богослужения в дни больших христианских праздников и в дни великих исторических праздников для украинского народа», - рассказал митрополит.

В то же время, констатировал он, «действующим кафедральным собором будет именно Михайловский Златоверхий собор». «Ибо во Владимирском кафедральном соборе будет и в дальнейшем совершать свое служение святейший патриарх Филарет, который отныне является почетно действующим нашим духовным наставником. И мы верим, что в дальнейшем святейший патриарх будет трудиться на благо развития нашей единой поместной Украинской православной церкви», - сказал Епифаний.

Как ранее сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.