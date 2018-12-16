Бывший ректор Национального университета Государственной налоговой службы Петр Мельник умер в Киеве в воскресенье 16 декабря в возрасте 61 года.

Об этом сообщает «Україна молода» со ссылкой на друзей его семьи.

Мельник умер в больнице «Феофания» от двусторонней пневомонии.

Эту информацию также подтвердил адвокат Мельника Игорь Черезов. «Сегодня ушел из жизни настоящий украинец, основатель Ирпенской налоговой академии, трижды депутат Верховной Рады, истинный патриот, и просто замечательный человек - Мельник Петр Владимирович. Сердце не выдержало... Он так мечтал об окончании многолетних судебных тяжб», – написал он на своей странице Facebook.

Как сообщал ForUm, Мельник был задержан 27 июля 2013 года сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Министерства доходов и сборов совместно с ГУБОП МВД Украины. Он требовал и получил от двух украинцев взятки в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в свой вуз.

7 августа на экс-ректора надели электронный браслет, однако позже он избавился от него и сбежал в США.

После победы Майдана экс-ректор вернулся в Украину.

В июле 2015 года Мельнику предъявили новое подозрение в другом деле о хищении.

5 декабря 2017 года Бородянский райсуд Киевской области признал его невиновным и оправдал.

Позже, 11 декабря, генпрокурор Луценко заявил, что прокуратура будет обжаловать решение суда.