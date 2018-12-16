Сатирический фильм «Смерть Сталина» британского режиссера Армандо Ианнуччи получил приз Европейской киноакадемии в номинации «лучшая европейская комедия».

31-я церемония вручения премий European Film Award проходила в субботу, 15 декабря, в Севилье, сообщает Укринформ.

Лучшим европейским фильмом признана черно-белая драма «Холодная война» польского режиссера Павла Павликовского, которая завоевала еще четыре награды EFA: лучшая женская роль, лучший режиссер, лучший сценарист, лучший режиссер монтажа.

Премьерный показ этой ленты состоялся в мае в основной программе Каннского кинофестиваля во Франции, где Павликовский был отмечен как лучший режиссер.

Четыре года назад, в 2014 году, предыдущая работа Павликовского «Ида» также завоевала пять наград EFA, в том числе лучший фильм, лучший режиссер и лучший сценарист.

Лучшим европейским актером признан итальянец Марчелло Фонте, исполнивший главную роль в картине «Догмен» (Италия — Франция, режиссер Маттео Гарроне.

В номинации «Выбор народа» победила драма «Назови меня своим именем». Эта картина претендовала в 2018 году на премию «Оскар».

Две почетные награды за личный вклад в развитие европейского и мирового кинематографа вручили испанской актрисе Кармен Маура и британскому актеру Ральфу Файнсу.