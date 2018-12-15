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Сегодня утром, перед началом регистрации участников Объединительного Собора Украинской Поместной Церкви, выяснилось, что имя архимандрита Кирилла Говоруна - специально прилетевшего в Киев из Лос-Анджелеса, где в настоящее время работает - отсутствует в списках.

Архимандрит Кирилл (Говорун) / Фото: orthedu.ru

При том, что приглашение Говоруну принять участие в качестве эксперта передавалось лично Константинопольскими экзархами. О чем Администрация Президента, технически подававшая списки, была уведомлена. Об этом LB.ua стало известно из собственных источников в церковных кругах.

Ранее имя архимандрита Говоруна называлось в числе одного из возможных претендентов на Предстоятельство новой Поместной Церкви. Как сообщалось в СМИ, ранее представители Киевского Патриархата пытались заблокировать возможность баллотироваться на должность предстоятеля архимандритам - на чем настаивал Константинополь.
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