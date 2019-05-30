также в разделеРелигия
В УПЦ КП увидели в высказываниях Юраша о созыве Синода ПЦУ вмешательство государства в дела Церкви 11
Ко Дню защиты детей на Закарпатье пройдут творческие фестивали 8
Раскол в ПЦУ: Епифаний отменил документы УПЦ КП и вернул себе храм на Соломенке 19
Сергей Бубка помолился в Святогорской лавре 12
Епископ Сербской Церкви: Украина – на первом месте по количеству нарушений прав верующих в ЕС 83
На Буковине сторонники ПЦУ анонсировали молебен у стен Черновицкой ОГА за переход парафий в новую Церковь 11
Священники УПЦ в Польше помолились в юбилейном паломничестве на святую гору Грабарку 11
В Троицком соборе Сум провели благотворительный концерт ко дню семьи 6
СМИ – о расколе в новой Церкви: Филарет пытался захватить храм ПЦУ в Киеве 21
РПЦ: проект по уничтожению канонической УПЦ обратился в прах и пепел 9
В УПЦ проводят акцию ко Всемирному дню донора «Капля сильной крови» 9
Управделами УПЦ рассказал, чем украинский церковный вопрос похож на события 27-летней давности 10
Отдел внешних церковных связей УПЦ опубликовал новые данные о нарушении прав верующих 6
В 27-ю годовщину Харьковского Архиерейского Собора преподаватели и студенты Киевских духовных школ помолились за его усопших участников 7
На Полтавщине митрополит УПЦ совершит панихиду на месте массового расстрела полтавского духовенства 11
В Запорожскую епархию УПЦ прибудет ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского 6
Митрополит Иларион рассказал, при каких условиях возможно возвращение захваченных храмов под юрисдикцию УПЦ 19
На Днепропетровщине пройдет трехнедельный крестный ход УПЦ с иконой Божией Матери «Новокодацкая» 17

В день юбилейного 20-го выпуска Свердловского духовного училища, 28 мая, во второй кафедральный город епархии - Свердловск Луганской области прибыл правящий архиерей Ровеньковской епархии архиепископ Пантелеимон, который возглавил торжественные мероприятия.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и пресс-службу епархии.

В этот день православные праздновали день обретения нетленных мощей особого покровителя Донбасской земле - преподобного Илии Макеевского. В связи с этим архиерей привез из епархиального управления на богослужение икону преподобного Ильи с частицей его святых мощей.

Празднование началось освящением Свято-Николо-Владимирского кафедрального собора, на территории которого и функционирует училище.

Далее архипастырь совершил Божественную литургию. За богослужением молились воспитанники СДУ, их семьи и прихожане собора.

На богослужении возносились сугубые молитвы о преодолении церковного раскола, о даровании мира и искоренении злобы, а также о шахтерах.

В завершение Литургии перед иконой преподобного Илии Макеевского был совершен чин прославления с чтением молитвы святому, после чего архипастырь поздравил отца ректора и преподавателей училища с юбилейным 20 выпуском епархиальной духовной школы, а ее выпускников - с завершением обучения.

Далее в студенческом храме в честь святой великомученицы Варвары прошли выпускные мероприятия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1426 грн.
11
Теги