В день юбилейного 20-го выпуска Свердловского духовного училища, 28 мая, во второй кафедральный город епархии - Свердловск Луганской области прибыл правящий архиерей Ровеньковской епархии архиепископ Пантелеимон, который возглавил торжественные мероприятия.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и пресс-службу епархии.

В этот день православные праздновали день обретения нетленных мощей особого покровителя Донбасской земле - преподобного Илии Макеевского. В связи с этим архиерей привез из епархиального управления на богослужение икону преподобного Ильи с частицей его святых мощей.

Празднование началось освящением Свято-Николо-Владимирского кафедрального собора, на территории которого и функционирует училище.

Далее архипастырь совершил Божественную литургию. За богослужением молились воспитанники СДУ, их семьи и прихожане собора.

На богослужении возносились сугубые молитвы о преодолении церковного раскола, о даровании мира и искоренении злобы, а также о шахтерах.

В завершение Литургии перед иконой преподобного Илии Макеевского был совершен чин прославления с чтением молитвы святому, после чего архипастырь поздравил отца ректора и преподавателей училища с юбилейным 20 выпуском епархиальной духовной школы, а ее выпускников - с завершением обучения.

Далее в студенческом храме в честь святой великомученицы Варвары прошли выпускные мероприятия.