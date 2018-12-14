При выборе нового дома мы часто руководствуемся внутренним ощущением идентичности, позволяющим ассоциировать себя с тем или иным жильём. Мы ищем не только качественный или финансово выгодный, а и похожий на нас дом, где можно почувствовать себя свободным от условностей, просто наслаждаясь жизнью.

Если вашими приоритетами являются качество, стиль и яркая индивидуальность — лучшим выбором станет новый ЖК «Медисон Гарденс» в Броварах. На форумах о недвижимости уже подтвердили старт его строительства. Попробуем разобраться, что ожидает будущих обладателей квартир в этом жилом комплексе бизнес-класса.

Первой особенностью нового жилого комплекса является идеально выбранное место для строительства. Столичный пригород сегодня приятно удивляет динамичным ростом, а за Броварами уже закрепилась репутация одного из наиболее развитых сателлитов Киевской области. Их инфраструктурный уровень вполне сопоставим с соседней столицей, однако компактная застройка делает местную логистику более удобной.

От традиционных мегаполисов этот тихий, уютный пригород отличается уникальным природным микроклиматом. Соседство с живым лесом, городские парки, а также масса деревьев на улицах делают его отличным местом для релаксации в тесном контакте с живой природой. Это наверняка оценят инвесторы, предпочитающие вести здоровый образ жизни и совершать прогулки на свежем воздухе.

Расположение «Медисон Гарденс» в Броварах, что подтверждают в отзывах жители соседних новостроек, гарантирует инвесторам пешую доступность ключевой городской инфраструктуры. При этом ЖК будет находиться в 15 минутах езды от станции столичного метрополитена «Лесная», чему позавидуют даже жители некоторых районов самого Киева.

Соседство с другими новостройками позволит инвесторам ЖК пользоваться всей созданной там инфраструктурой. В их распоряжении окажутся обустроенный парк с различными зонами отдыха, детские и спортивные площадки.

Новый ЖК будет возводиться с учётом европейских требований к качеству новостроек бизнес-класса. Применением современных технологий, а также сертифицированных экологически чистых материалов гарантирует жильцам высокое качество жизни и надёжность всех построек ЖК.

«Изюминкой» «Медисон Гарденс» в Броварах станут оригинальные планировки квартир, что, по сообщениям на форумах инвесторов, сделало жилой комплекс более привлекательным среди других проектов. Будущие жильцы смогут самостоятельно выбрать расположение и количество комнат, наличие второго уровня или террасы для наибольшего личного комфорта.

Подключение жилого комплекса к районной котельной вместе с прокладкой новой сети коммуникаций позволят жильцам не беспокоиться о бесперебойной подаче горячей воды и тепла в сезон похолоданий. Также им представится возможность самостоятельно регулировать расход теплоресурсов, не оплачивая потери на изношенных городских магистралях.

Отличительной чертой «Медисон Гарденс» станет эстетичный, сдержанный внешний вид. Минималистичный дизайн фасадной отделки всех 4 планируемых зданий, свежие архитектурные решения, спокойная цветовая гамма сделают его облик узнаваемым и привлекательным. Дополнят эту картину грамотный ландшафтный дизайн, просторные холлы и комфортабельные лифты, завершающие образ современного жилого комплекса.

Ещё одной гранью комфорта инвесторов станет финансовая доступность квартир ЖК «Медисон Гарденс» в Броварах. Цены жилья в новостройках пригорода, по отзывам, значительно отличаются от столичных благодаря отсутствию всевозможных наценок и переплат за «престижность» того или иного района. Это позволит покупателям приобретать качественное жильё, оплачивая исключительно собственный комфорт.

Даже этот краткий перечень преимуществ нового проекта внушает уверенность: этот ЖК удовлетворит самые высокие запросы к личному удобству жильцов. Оригинальный, комфортный, надёжный, продуманный дом в зелёном эко-уголке Киевщины — выбор каждого, кто ценит собственную свободу и удовольствие от жизни.