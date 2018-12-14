Министерство иностранных дел договорилось о закупке за 980 тыс. гривен автомобиля Skoda Superb Style 1,8 TSI у ООО «Автоцентр Прага авто на Кольцевой», принадлежащей Михаилу Гвоздеву (бывшему депутату Верховной Рады нынешнего созыва от фракции «Блок Петра Порошенко», бывшему и. о. президента - генерального конструктора государственного предприятия «Антонов», а ныне председателю совета директоров корпорации «Украинская авиастроительная компания»).

Об этом свидетельствует договор от 11 декабря в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

До 26 декабря МИДу должен быть поставлен серый тонированный хэтчбек (цвет «business metallic») экологического стандарта Евро-6, с объемом двигателя 1,8 тыс. куб. см, с кожаной обивкой сидений и встроенным в салоне «пакетом курильщика».