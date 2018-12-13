ПАО «Центрэнерго» обвинило народного депутата Украины Сергея Лещенко во вмешательстве в свою деятельность из-за его заявления об условиях приватизационного конкурса предприятия. Об этом говорится в заявлении предприятия для средств массовой информации, пишет Главком.

«Заявления народного депутата Украины, безосновательно называет« аферой »открыт приватизационный конкурс и ставит под сомнение объявленную стоимость компании в 200 млн долларов США, расценивая ее как« продажа за бесценок », свидетельствуют о предвзятости и политические мотивы господина Сергея Лещенко», - сообщают в «Центрэнерго».

Также представители предприятия отмечают, что стартовая цена государственного пакета акций ПАО «Центрэнерго» была определена по результатам всестороннего и объективного аудита компании, было проведено за счет государства международной аудиторской компанией Ernst&Young.

«Для проведения оценки компании и определения стартовой цены государственного пакета акций ПАО «Центрэнерго» Кабинетом Министров Украины были определены и утверждены Советника - польский филиал авторитетной аудиторской компании Ernst&Young (Распоряжение КМУ от 21.02.2018 № 111-р). Советником к аудиту были привлечены также юридическую фирму Baker McKenzie и аудиторскую компанию Baker Tilly Ukraine», - уточняют в «Центрэнерго».

На предприятии уверены, что ставя под сомнение результаты работы иностранных аудиторов и называя процедуру приватизации ПАО «Центрэнерго» «аферой», народный депутат Украины Сергей Лещенко сознательно вопреки государственным интересам, ведь таким образом занижает рыночную стоимость как самой компании, так и государственного пакета акций ПАО «Центрэнерго», выставленных на приватизацию Фондом государственного имущества Украины.

«К сожалению, это уже не первый факт вмешательства в хозяйственную деятельность компании «Центрэнерго» со стороны народного депутата Сергея Лещенко, который ради личного политического пиара прибегает к грязным манипуляций и выдает информацию из открытых источников за« сенсацию »и таким образом вредит интересам государства» , - сообщают в «Центрэнерго».

Представители «Центрэнерго» призывают народных депутатов и членов правительства дать свою оценку публичным заявлениям Сергея Лещенко и признать их вредящих репутации, инвестиционной привлекательности и занижают рыночную стоимость государственного актива ПАО «Центрэнерго».

Как сообщалось, Фонд госимущества отменил конкурс на приватизацию «Центрэнерго».