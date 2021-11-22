ПАО «Центрэнерго» планирует обеспечить поставки угля морским путем, чтобы избежать рисков энергетической блокады, начатой ​​Российской Федерацией в отношении Украины. 20 ноября в порт «Южный» прибыло первые 60 тыс. тонн угля, заявили в пресс-службе ПАО «Центрэнерго».

«ПАО «Центрэнерго» – один из основных участников рынка электроэнергии, обеспечивающий функции балансировки энергосистемы Украины. В первом квартале и летом текущего года компания не раз спасала государство от веерных отключений. Это привело к ухудшению ее финансового состояния и внеплановой выработки угля со складов ТЭС», - говорится в сообщении.

В обществе подчеркнули, что получают уголь от государственных шахт и вовремя и в полном объеме с ними рассчитываются.

«Чтобы обеспечить склады топливом, компания приступила к его импорту. Еще задолго до отопительного сезона «Центрэнерго» разработало и реализовало программу действий по финансированию приобретения угольной продукции. Благодаря усилиям органов государственной власти в октябре компания получила финансовый ресурс для закупки импортного топлива», – проинформировало ПАО «Центрэнерго».

В компании сообщили, что в качестве основного поставщика импортного угля был избран Казахстан.

На пике ценового роста это было лучшее ценовое предложение и оптимальное соотношение цены и качества. «Центрэнерго» сотрудничало с одним из крупнейших мировых угледобывающих предприятий. С середины ноября 2021 г. Россия начала в неофициальном режиме сдерживать транзит казахстанского угля через свою территорию в сторону Украины. В целях диверсификации поставки угля ПАО «Центрэнерго» заключило контракт на его доставку морским транспортом.

«Уже 19-20 ноября мы ожидаем прибытия в порт «Южный» первые 60 тыс. тонн угля. В дальнейшем компания планирует обеспечить поставки угля именно морским путем во избежание рисков энергетической блокады со стороны РФ», - заявили в ПАО «Центрэнерго»

В компании напомнили, что «Центрэнерго» сегодня находится под санкциями России.

Кроме того, менеджмент предприятия ведет переговоры с ведущими мировыми трейдерами и производителями угля из США и Австралии о его поставках в Украину. На 22 ноября уже началась отгрузка энергетического угля из порта «Южный» в адрес ТЭС ПАО «Центрэнерго».