Министр внутренних дел Арсен Аваков не явился в четверг на допрос в Генеральную прокуратуру.
Об этом Українським Новинам сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
«Его не было», - сказал он.
Авакова вызывали на допрос на 13 декабря по делу о покушении на экс-президента Виктора Януковича.
Он вызывался для допроса в качестве свидетеля.
Причины неявки Авакова не уточняются.
Тем не менее, в четверг Аваков находится в Киеве.
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