Министр внутренних дел Арсен Аваков не явился в четверг на допрос в Генеральную прокуратуру.

Об этом Українським Новинам сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

«Его не было», - сказал он.

Авакова вызывали на допрос на 13 декабря по делу о покушении на экс-президента Виктора Януковича.

Он вызывался для допроса в качестве свидетеля.

Причины неявки Авакова не уточняются.

Тем не менее, в четверг Аваков находится в Киеве.

Напомним, свидетель защиты по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича экс-начальник штаба охраны главы государства Владимир Павленко заявляет, что Януковича планировали расстрелять и сжечь живьем.

Ранее бывший командующий Внутренних войск Станислав Шуляк заявил, что в феврале 2014 года протестующие подготовили силовую группу в 2 тысячи человек и несколько групп бронетехники для штурма резиденции «Межигорье».

Экс-охранник Януковича Сергей Бернацкий заявляет, что в Крым прилетали министр МВД Арсен Аваков и глава СБУ Валентин Наливайченко с «Альфой» и «иностранными боевиками» для пленения или ликвидации Януковича.