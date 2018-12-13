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Вчера, 12 декабря, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр ООС.

В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское на луганском направлении и в районе поселка Чермалык на мариупольском направлении.

Также российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Старогнатовка, Авдеевка, Тарамчук на донецком направлении.

В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал.

По данным разведки, в течение 12 декабря, 2 боевика получили ранения.

За текущие сутки враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Гнутово на донецком направлении. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
ForUm

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