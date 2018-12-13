По состоянию на 6:00 13 декабря в связи с прохождением по территории Украины активного циклона наблюдается осложнение погодных условий в центральных, северных и западных областях, сообщает пресс-служба Укравтодора.

Так, сложные погодные условия сложились в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Киевской областях, где выпадает снег с образованием снежного покрова на почве толщиной от 5 до 18 см снега. Из-за непогоды ограничен въезд грузовых транспортных средств в Киев.

Состояние покрытия на а/д государственного значения в восточных и южных областях мокрое. В областях с интенсивными осадками покрытие заснеженное и снежная каша. На перевальных участках дорог мокрое и местами заснеженное.

С целью обеспечения безопасного проезда по дорогам государственного значения дорожными предприятиями выполнялись работы по обработке проезжей части противогололедными материалами и расчистка покрытия дорог от снега.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 1129 единицы техники и 1742 рабочих, в дежурном режиме - 688 единиц техники и 921 рабочий.