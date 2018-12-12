Европейский парламент призывал страны-члены и руководящие органы ЕС закрыть европейские порты для российских судов, идущих из Азовского моря, и ввести санкции против Российской Федерации за агрессию в Керченском проливе и Азовском море.

Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан получила вместо него премию «За свободу мысли» им. Андрея Сахарова.

Сегодня на подконтрольную украинской власти территорию были перемещены 42 осужденных из оккупированного Луганска, сообщила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Военно-морские силы Украины совместно с другими силами обороны и безопасности проводят мероприятия по усилению охраны и обороне важных государственных объектов и морских портов в Азово-Черноморском регионе в условиях обеспечения правового режима военного положения в отдельных областях Украины.

На предстоящем саммите лидеров Евросоюза Германия поддержит ужесточение санкций ЕС против России. Об этом во время выступления в Бундестаге заявила канцлер Ангела Меркель.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» обратилась в суд США с иском против дочерней компании «Газпрома» в рамках принудительного взыскания долга в 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Палата представителей Конгресса США единогласно приняла резолюцию, в которой выступила против завершения строительства российского газопровода «Северный поток-2».

На сегодняшний день обеими палатами Конгресса США принято решение, в котором Голодомор признан геноцидом украинского народа.

Три человека были убиты и 12 ранены в результате стрельбы в центре Страсбурга. Нападавший вступил в перестрелку с полицией и, возможно, был ранен, однако сумел убежать.

Окружной административный суд Киева рассмотрел по существу дело по иску народного депутата Борислава Розенблата к директору НАБУ Артему Сытнику и к народному депутату Сергею Лещенко, рассмотрение которого длился с октября 2017 года. Решением суда от 11 декабря 2018 административный иск нардепа удовлетворен частично.