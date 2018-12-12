Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» обратилась в суд США с иском против дочерней компании «Газпрома» в рамках принудительного взыскания долга в 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

«Газпром» продолжает дерзко не выполнять решение международного арбитража. Даже несмотря на то, что «Газпром» проиграл в апелляционном суде Швеции по приостановке принудительного исполнения решения арбитража. То есть нет никаких законных оснований не платить нам по этим решениям. Это я не жалуюсь, а объясняю наши действия, в частности, в США по принудительному исполнению», – написал он.

«США - это не последняя юрисдикция, где «Газпром» ждут проблемы. Пока они не заплатят нам всю сумму», - добавил Витренко.

Ранее российские СМИ сообщили, что «Нафтогаз» подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton. «Нафтогаз» просит обязать их предоставить информацию и доступ к документам, что должно помочь в процессе против «Газпрома» в Нидерландах.

Как ранее сообщал ForUm, февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

Все средства российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.