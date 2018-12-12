Окружной административный суд Киева рассмотрел по существу дело по иску народного депутата Борислава Розенблата к директору НАБУ АртемуСытнику и к народному депутату Сергею Лещенко, рассмотрение которого длился с октября 2017 года. Решением суда от 11 декабря 2018 административный иск нардепа удовлетворен частично, сообщает пресс-служба суда.

Так, суд признал противоправными действия Сытника о разглашении и распространении информации о гражданине США Поле Манафорте, главе штаба (в момент совершения противоправных действий) кандидата в президенты США Дональда Трампа о наличии фамилии и подписей Манафорта в списках «черной бухгалтерии» Партии регионов в материалах досудебного расследования, что имело следствием вмешательство в избирательные процессы США 2016 и нанесло ущерб интересам Украины.

Также суд признал противоправными и действия народного депутата Сергея Лещенко о вмешательстве во внешнюю политику Украины, которые были осуществлены путем распространения данной информации о Манафорте.

Суд принял соответствующее решение, учитывая недоказанность ответчиками, которые являются субъектами властных полномочий, обстоятельств распространения указанной информации, полученной НАБУ от бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака, без нарушения ограничений, для них установлены законом.

Ранее сообщалось, что американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, сотрудничал с Партией регионов и получил вознаграждение в сумме $ 12,7 миллиона, согласно «черной бухгалтерии», сотрудничал с «Оппозиционным блоком».

Также сообщалось, что заместитель председателя фракции «Оппозиционный блок» Сергей Левочкин просил деньги у украинских олигархов для Манафорта.

Как известно, Манафорт является центральной фигурой в расследовании о возможном сговоре между командой Дональда Трампа и Россией, частично из-за многочисленных связей Манафорта с россиянами и его работы с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

30 октября 2017 были обнародованы обвинения Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплату налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер подал новый обвинительный акт, который утверждает, что Пол Манафорт в 2012 году тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование пророссийского правительства Украины.