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На сегодняшний день обеими палатами Конгресса США принято решение, в которых Голодомор признан геноцидом украинского народа, отмечает пресс-служба Посольства Украины в США.

Так, постановочная часть документа содержит признание выводов Правительственной Комиссии США по голоду в Украине (от 22 апреля 1988) о том, что «Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 гг. геноцид против украинцев».

Как и аналогичная резолюция, которая была принята Сенатом США 3 октября с.г., документ осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.

Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.

Резолюция Палаты представителей, соавторами которой выступили более трех десятков конгрессменов от Демократической и Республиканской партий, была представлена ​​8 июня с.г. сопредседателями Конгрессового украинского кокуса Сандером Левиным, Марси Каптур, Брайаном Фитцпатриком и Энди Харрисом.
ForUm

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