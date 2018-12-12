Сегодня на подконтрольную украинской власти территорию были перемещены 42 осужденных из оккупированного Луганска, сообщила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

«В рамках договоренностей, ранее достигнутых на гуманитарной подгруппе в Минске, произошло перемещение осужденных еще до начала войны 2014 года, не связанных с конфликтом на Донбассе», - написала она в Facebook.

По словам Геращенко, они хотят и будут отбывать свой срок наказания в украинских тюрьмах.

Перемещение состоялось при участии уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, представителей ее офиса, пенитенциарной службы и представителей СБУ, работающих в гуманитарной группе в Минске, в частности, Ю. Кочанова.

В четверг будет продолжено перемещение осужденных с оккупированного Донецка.

«Денисова и я как представитель Украины в гуманитарной подгруппе получаем сотни писем от семей осужденных еще украинскими судами, которые остались в тюрьмах на оккупированных территориях и просят переместить их. Да, эти люди нарушили закон и осуждены украинскими судами к наказанию, но они также украинские граждане и мы, как правовое государство, должны заботиться и о соблюдении их прав. Тем более, есть немало фактов незаконного использования осужденных в качестве рабочей силы», - отметила Геращенко.

На сегодняшний день около тысячи человек и их семей обратились о перемещении, офис омбудсмена готов был начать эту работу еще в мае.

«Попутно, украинская сторона сегодня еще раз подчеркнула представителям ОРДЛО, что мы готовы к освобождению заложников – военных и гражданских – и предлагает 27 декабря совершить такое освобождение в формате 66 на 19», - подчеркнула представитель Украины.