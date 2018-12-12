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С целью недопущения осложнения в движении транспорта из-за гололедицы временно ограничено движение грузового и крупногабаритного транспорта в Житомирской и Киевской области, а также Киеве, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

В полиции отметили, что в связи с ухудшением погодных условий на автодорогах почти всей страны наблюдается гололедица и налипание мокрого снега.

Так, с целью недопущения осложнения в движении транспорта с 15:00 в Киевской и Житомирской областях ограничено движение грузовых транспортных средств на автодорогах М-01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), М-03 (Киев - Харьков - Довжанский), М 05 (Киев - Одесса), М-06 (Киев-Чоп) М-07 (Киев - Ковель - Ягодин), в направлении Киева.

Также, движение грузового и крупногабаритного транспорта с 16:00 ограничено в Киеве.

«Полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения и оказывают помощь его участникам. В то же время движение транспортных средств происходит в обычном режиме, без пробок. Национальная полиция обращается ко всем участникам дорожного движения быть осмотрительными и заранее выбирать маршрут, учитывая погодные условия и дорожную обстановку», – говорится в сообщении.
ForUm

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