В Ясинянском лесоохотничьем хозяйстве Станиславском лесничестве Раховского района зацвел шафран, который в народе также известен как крокус.
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
«Именно теперь, перед Новым Годом, каждый теперь может полюбоваться нежным фиолетовым цветом. Кстати, предупреждаем, они занесены в Красную книгу, поэтому срывать их строго запрещено», - отмечается в сообщении.
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