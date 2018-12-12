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В Ясинянском лесоохотничьем хозяйстве Станиславском лесничестве Раховского района зацвел шафран, который в народе также известен как крокус.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

«Именно теперь, перед Новым Годом, каждый теперь может полюбоваться нежным фиолетовым цветом. Кстати, предупреждаем, они занесены в Красную книгу, поэтому срывать их строго запрещено», - отмечается в сообщении.
ForUm

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