Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело по факту причастности к ряду преступных действий начальника отдела капитального строительства и технического надзора управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины Анатолия Гатунка.

Заявления о привлечении его к уголовной ответственности в НАБУ подали пайщики и акционеры СООО «Бондаревское» Коростеньского района Житомирской области, пишет From.ua.

Заявители обвиняют чиновника ГПУ в незаконном пользовании землями без ведома пайщиков, присвоении земельных наделов умерших владельцев, рейдерском захвате СООО «Бондаревское» в сговоре с группой лиц, подлоге документов, присвоении и растрате материально-технических ценностей предприятия.

Супруге Анатолия Гатунка Людмиле Пономаренко до недавнего времени принадлежало СООО «Бондаревское» (ЕГРПОУ 03743486) в Коростеньском районе, а сын Артур, депутат Запорожского облсовета контролирует 100% долю ООО «Агроуспех-1» (ЕГРПОУ 39320297) в Олевском районе.

В марте 2018 года Анатолий Гатунок решил «продать» оба предприятия предпринимательнице Руслане Приходько. Ее бизнес-партнеры Александр Грицун и Василий Матиенко, которые находились в сговоре с чиновником ГПУ, убедили предпринимательницу выкупить вскладчину по 80% в уставных фондах двух ООО, а по итогам урожая приобрести оставшиеся доли. Продажная стоимость активов составила $395 тыс., из которых $291,2 тыс. – цена 1400 га земельного банка двух предприятий (СООО «Бондаревское» - 900 га, ООО «Агроуспех-1» - 500 га).

27 апреля 2018 года, в офисе нотариуса, состоялась сделка купли-продажи 80% доли активов СООО «Бондаревское». Руслана Приходько заплатила Анатолию Гатунку $170 тыс. наличными. После государственной перерегистрации состава участников ООО был назначен новый директор Вячеслав Паламарчук.

После сделки, начав посевную, новая собственница обнаружила, что столкнулась с мошенниками.

«Мы провели инвентаризацию земель. Оказалось, что двум ООО принадлежали права на существенно меньшие площади земли. Вместо 900 га СООО «Бондаревское» имело право обрабатывать лишь 742 га, а «Агроуспех-1» имело в своем банке всего 336 га вместо 500 га. Более того, часть земель, которые Гатунок показывал, как часть собственности «Бондаревского», принадлежали другим предприятиям – ООО «Некращи» и ЧП «Черняховская аграрная группа». Он незаконно засеял эти чужие земли», - заявила Руслана Приходько.