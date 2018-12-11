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На территории Попеливского сельского совета Дрогобычского района вблизи нефтедобывающей вышки произошло возгорание нефтепродуктов.

По данным ГосЧС, информация о возгорании поступила 11 декабря в 09:40.

Горение нефти происходит в резервуаре емкостью 20 куб. м. Рядом с очагом горения расположены два амбара с нефтепродуктами: один на расстоянии около 5 м, второй – 20 м. На данный момент спасатели осуществляют пенную атаку, чтобы обуздать горение.

К ликвидации пожара привлечены 37 спасателей и 9 единиц техники.

Угрозы для населения нет.
ForUm

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