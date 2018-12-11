На территории Попеливского сельского совета Дрогобычского района вблизи нефтедобывающей вышки произошло возгорание нефтепродуктов.
По данным ГосЧС, информация о возгорании поступила 11 декабря в 09:40.
Горение нефти происходит в резервуаре емкостью 20 куб. м. Рядом с очагом горения расположены два амбара с нефтепродуктами: один на расстоянии около 5 м, второй – 20 м. На данный момент спасатели осуществляют пенную атаку, чтобы обуздать горение.
К ликвидации пожара привлечены 37 спасателей и 9 единиц техники.
Угрозы для населения нет.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время