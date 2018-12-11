Вчера, 10 декабря, обвинительный акт в отношении сотрудника Служба безопасности Украины Александр Карамушко, уличенного в получении 47,5 тыс. долл. неправомерной выгоды, направлено в Голосеевский районный суд Киева, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Отмечается, что также расследование завершено и в отношении его сообщника.

Детективы НАБУ установили, что чиновник СБУ требовал и получил деньги за непривлечение к ответственности лиц, которые могли получить вид на постоянное или временное проживание на территории Украины незаконным образом.

«Следствие собрало достаточно доказательств в подтверждение того, что подозреваемый обладал информацией, которая свидетельствовала о получении рядом иностранцев вида на жительство в Украине путем заключения фиктивных браков с гражданками Украины. Доступ к таким данным открывал возможности для шантажа и вымогательства неправомерной выгоды, чем и воспользовался сотрудник СБУ. Ведь надлежащее расследование этих фактов имело бы следствием возможное выдворение этих лиц с территории Украины», – сказано в сообщении.

Как сообщал ForUm, 24 апреля детективы НАБУ разоблачили должностное лицо одного из межрайотделов Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области на получении им неправомерной выгоды в размере 47,5 тыс. долл. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Чиновник арестован на два месяца.

Это является продолжением дела бывшего первого зампредседателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, отметил глава НАБУ Артем Сытник.

Позже НАБУ опубликовало видео получения взятки.

2 мая Карамушко вышел из следственного изолятора под залог 1,2 млн гривен.