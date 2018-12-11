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Вчера, 10 декабря, в 21.35 со стороны временно оккупированного населенного пункта Александровка был открыт огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия различного калибра по позициям пограничников из состава Объединенных сил, несущих службу на блокпосту первого оборонительного рубежа перед КПВВ «Марьинка», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

В это время контрольно-пропускные операции были завершены и в зоне поражения гражданских лиц не было, военнослужащие находились в укрытиях. Огонь не открывался. К счастью, пострадавших нет.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что провокационные действия российско-оккупационных войск направлены на дестабилизацию ситуации в пределах гуманитарных дорожных коридоров, в результате которой возможно ведение ограничений на работу КПВВ.

Несмотря на вооруженные провокации, подразделения Объединенных сил продолжают круглосуточно обеспечивать безопасность в регионе.

Сегодня все КПВВ открылись по графику и работают в штатном режиме.
ForUm

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