Министерство культуры на основании обращения Службы безопасности дополнило перечень лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности, фамилией итальянского актера и режиссера Микеле Плачидо.

Как свидетельствует предписание на сайте Минкульта список расширен 10 декабря, сообщает «Украинская правда».

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Плачидо, который стал известен в середине 80-х после роли комиссара Каттани в сериале «Спрут», выражал поддержку политике российского президента Владимира Путина.