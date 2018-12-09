В Одессе после футбольного матча «Черноморец» - «Ворскла» правоохранители избили и задержали ультрас, вывесивших баннер «Кремль, покайся!» и названия захваченных украинских судов – «Бердянск», «Никополь», «Яны Капу».

Об этом сообщил волонтер и блогер Роман Синицын.

«Сразу после матча – под сектором жесткий прием беркутом. Подогнали под сотню космонавтов и автозаки, людей клали лицом в асфальт, добивали лежачих ногами и дубинками, особенно тех, кто пытался спрашивать «за что», - написал он в Facebook.

В результате, по словам Синицына, более 20 человек задержаны. «Шьют мелкое хулиганство всем», - добавил он.

«Вы скажете, по дымы и файера? Ультрас в Одессе жжет чуть ли не на каждом матче, иногда даже на поле прилетает. Никогда ничего подобного не было. Уже лет пять как точно. Никаких драк на секторе со стюартами или полицией сегодня тоже не было», - подчеркнул он.

«Мусора в частных разговорах говорят «за баннер, поступила команда делать жестко», - написал волонтер.