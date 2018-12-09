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Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) победил пуэрториканца Хосе Педрасу (25-2, 12 КО) и завоевал чемпионский пояс WBO.

Первый в карьере украинца объединительный бой прошел в ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке на арене Madisson Square Garden и завершился по очкам единогласным решением судей в пользу Ломаченко: 119:107, 117:109, 117:109.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Ломаченко единогласным решением судей.

 

 

Стоит отметить, что пуэрториканец стал первым соперником Василия с 2014 года, который сумел продержаться с ним весь бой.

В 11 раунде украинец дважды отправлял соперника в нокдаун, но в итоге Педраса устоял и не проиграл нокаутом.  

Таким образом, одолев Педрасу, Ломаченко впервые в карьере объединил пояса. Сейчас украинец является чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе.  

Теперь в активе украинца 12 побед (9 нокаутов) и одно поражение.   

 
ForUm

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