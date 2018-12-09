Прокуратура Закарпатской области совместно с полицией и СБУ разоблачила жительницу Мукачево, которая заказала и организовала печать плакатов провокационного содержания.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, женщина заказала и оплатила в одном из рекламных агентств печать плакатов провокационного характера с надписью «Остановим сепаратистов». В дальнейшем, в ночь с 19 на 20 октября 2018 года, они были размещены на территории нескольких сел Закарпатской области.

31-летней женщине объявлено о подозрении в совершении умышленных действий, направленных на унижение национальной чести и достоинства, совершенные должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28 - ч.2 ст.161 УК Украины).

Сейчас устанавливаются другие лица, причастные к совершению данного преступления.

По данным СБУ, указанные материалы были несанкционированно размещены в нескольких населенных пунктах региона для умышленного унижения чести и достоинства представителей одной из национальных меньшинств.