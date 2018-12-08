Вселенскому Патриарху Варфоломею поступают угрозы из Москвы, заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что и государство, и он как Президент свое дело сделали. «Возможно даже больше, чем могли», - добавил Порошенко, отметив, что и Его Святейшество Варфоломей свое дело сделал. «Возможно даже больше, чем мог, учитывая то безумное давление и угрозы, которые сегодня ему поступают из Москвы», - заявил Президент во время участия в торжественном собрании по случаю 150-летия общества «Просвита» в ходе рабочей поездки во Львовскую область.

Порошенко отметил, что всего неделя – после сотен лет ожиданий и десятков лет борьбы – сейчас отделяет Украину и украинцев от Объединительного собора, на котором будет основана, создана Украинская автокефальная поместная православная церковь.

«Решение о предоставлении автокефалии православной церкви Украины – принято. Томос, грамота, которые это подтверждает – написаны. Объединительный собор - назначен. И сейчас колоссальная ответственность ложится на иерархов церквей», - отметил Порошенко.

Напомним, в УПЦ МП заявили, что Патриарх Варфоломей не имеет никаких прав созывать в Украине церковные собрания.