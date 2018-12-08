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В центре Киева возле Дворца Украина началось создание мурала «Круты», посвященного боя на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Художник проекта – Андрей Пальваль (творческая группа Kailas-V), известен как автор многих муралов в Украине и мире.

Мурал «Круты» станет третьей работой художника, которая освещает тематику борьбы украинского народа за свою независимость 100 лет назад (первые муралы этой серии – портреты Михаила Грушевского и Павла Скоропадского, в Киеве).

Расположение мурала: улица Большая Васильковская, 111/113 - дом, расположенный на площадке возле Дворца Украина, с живым человеческим и автомобильным трафиком.

А с 7 февраля 2019 можно будет увидеть историю Крут на больших экранах - в Украине стартует показ фильма «Круты 1918».
ForUm

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