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В связи с распространением заболеваемости гриппом и ОРВИ в Северодонецке остановили учебный процесс в школах, сообщает пресс-служба горсовета.

«В связи с большой динамикой роста, с целью сдерживания роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, недопущения эпидемических осложнений заболеваемости среди работников и учащихся учреждений образования городского совета, 07.12.2018 городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение приостановить учебный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях отдела образования Северодонецкого городского совета», – указывается в сообщении.

Отмечается, что карантин продлится с 10 по 16 декабря.
ForUm

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