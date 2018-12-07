В связи с распространением заболеваемости гриппом и ОРВИ в Северодонецке остановили учебный процесс в школах, сообщает пресс-служба горсовета.

«В связи с большой динамикой роста, с целью сдерживания роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, недопущения эпидемических осложнений заболеваемости среди работников и учащихся учреждений образования городского совета, 07.12.2018 городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение приостановить учебный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях отдела образования Северодонецкого городского совета», – указывается в сообщении.

Отмечается, что карантин продлится с 10 по 16 декабря.