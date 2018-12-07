Украина и Канада не могут достичь компромисса в вопросе предоставления украинцам разрешения на безвизовые поездки. Об этом заявил посол Украины Андрей Шевченко, сообщает «Зеркало недели».

По его словам, количество отказов в предоставлении виз украинцам увеличилось в этом году на 26%.

«К сожалению, в вопросе безвизового режима я большого прогресса не вижу. Более того, в 2018 году мы вновь зафиксировали рост количества отказов в визах гражданам Украины. Сейчас этот показатель достиг 26%», — сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что причин, которые бы объяснили такие высокие показатели отказов в визах, нет.

«Цель наших обоих государств четкая: мы должны дать людям свободные возможности для путешествий», — отметил дипломат.

Отмечается, что Украина отменила визы для канадцев еще в 2005 году.