Народный депутат из фракции «Блока Петра Порошенко» Ольга Богомолец заявила о намерении баллотироваться на пост президента.

«Я хочу стать для украинского народа тем президентом, который гарантирует справедливость. У нас должен быть гарант не только Конституции, но и гарант справедливости», - говорится в ее обращении, опубликованном в Facebook.

Ольга Богомолец родилась в 1966 году. По образованию врач-дерматолог, возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

Участвовала в выборах президента в 2014 году.

Напомним, Верховная Рада назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года.