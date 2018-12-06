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Народный депутат из фракции «Блока Петра Порошенко» Ольга Богомолец заявила о намерении баллотироваться на пост президента.

«Я хочу стать для украинского народа тем президентом, который гарантирует справедливость. У нас должен быть гарант не только Конституции, но и гарант справедливости», - говорится в ее обращении, опубликованном в Facebook.

Ольга Богомолец родилась в 1966 году. По образованию врач-дерматолог, возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

Участвовала в выборах президента в 2014 году.

Напомним, Верховная Рада назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года.
ForUm

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