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Беспересадочный вагон «Киев-Вроцлав» в составе поездов № 749/51-52/750 начнет отправляться из столицы Украины с 8 декабря ежедневно в 14:07 и прибывать во Вроцлав на следующий день в 11:25, сообщила пресс-служба компании.

В обратном направлении вагон будет отправляться в 16:30 и прибывать в Киев на следующий день в 17:14. Новые беспересадочные вагоны будут курсировать с остановками, в частности на станциях Львов, Перемышль, Краков и Люблинец.

«Кроме того, в новом графике движения пассажирских поезда будут курсировать в ряд важных туристических и деловых центров Европы. В частности, в Варшаву, Вену, Будапешт, Вильнюс, Ригу, Бухарест, Кошице, Краков, Дебрецен, Люблин и другие», - прокомментировал и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

По его словам, за 11 месяцев этого года Укрзализныця перевезла 389,1 тыс. пассажиров в страны ЕС - это почти в 2 раза превышает соответствующие показатели прошлого года.

Самым популярным направлением остается Киев - Перемышль.  

Также большим спросом пользуется поезд № 67 Киев - Варшава.

Напомним, 28 сентября этого года Укрзализныця запустила международный поезд «Четыре столицы» по маршруту Киев - Минск - Вильнюс - Рига.
ForUm

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