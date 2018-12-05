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Опубликован первый тизер украинского исторического экшена «Захар Беркут» по одноименной повести Ивана Франко.

Съемки ленты, над созданием которой работают компании Kinorob и Cinema Day при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, прошли на Закарпатье и в Киевской области летом этого года. Режиссером фильма выступил украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев. В качестве сорежиссера с ним работал Джон Винн.

В фильме снялись Андрей Исаенко ( «Киборги»), Олег Волощенко ( «Сторожевая застава»), Роберт Патрик («Терминатор-2»), Томми Фланаган ( «Гладиатор», «Храброе сердце», «Стражи галактики»), Поппи Дрейтон («Аббатство Даунтон», «Хроники Шаннары»), Алекс МакНиколл ( «Пятая волна», «Аксель»), Виктор Жданов («Киборги»), Нуркен Туматаев («Макмафия»), Даниил Каменский («Сторожевая застава») и другие.

Премьера фильма запланирована на 10 октября 2019 года.

В международный прокат фильм выйдет под названием The Rising Hawk.
ForUm

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